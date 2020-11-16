На місце прибули профільні служби для перевірки.

У столиці шукають вибухівку в будівлі міської державної адміністрації.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

"Щойно надійшло повідомлення про замінування КМДА. На місці вже працюють спеціалісти відповідних служб", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо про "замінування" будівлі ЦУМ, розташованої неподалік.

"Мінування" в Києві: що було раніше

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Автор: Юрій Годован