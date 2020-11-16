Будівлю перевіряють вибухотехніки / фото Киев Оперативный Facebook
У столиці шукають вибухівку в будівлі міської державної адміністрації.
Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
"Щойно надійшло повідомлення про замінування КМДА. На місці вже працюють спеціалісти відповідних служб", - йдеться у повідомленні.
Раніше сьогодні стало відомо про "замінування" будівлі ЦУМ, розташованої неподалік.
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