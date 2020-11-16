На місці працюють профільні служби.

У столиці шукають вибухівку в будівлі Центрального універмагу.

Про це повідомляє "Сьогодні" із посиланням на інформацію правоохоронців.

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На місці вже працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. З будівлі евакуювали близько тисячі осіб.

"Повідомлення про вибухівку надійшло на електронну пошту кол-центру СБУ сьогодні о 12:30", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован