Станції столичного метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол між відчинено для пасажирів після перевірки.
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Про це повідомляється в Telegram-каналі КМДА. Вибухонебезпечних предметів на станціях не виявлено.
Наразі тримає перевірка на станціях «Театральна» (+ пересадочний вузол на «Золоті ворота»); «Палац спорту» (+ пересадочний вузол на «Площа Льва Толстого»); «Академмістечко»; «Червоний хутір» та «Героїв Дніпра».
Раніше стало відомо, що сім станцій метро Києва закриті на вхід і вихід через повідомлення про мінування.
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