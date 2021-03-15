З понівеченої машини тіло чоловіка довелося діставати рятувальникам зі спецобладнанням.

Читайте такожРідний брат облив бензином та підпалив сестру в Хмельницькій областіУ селі Тростянець Стрийського району Львівської області екскаватор з водієм всередині засипало піском. Чоловік загинув.

Як розповіли у прес-службі ДСНС, близько 15:30 рятувальників викликали до місцевого кар'єру. Там стався зсув ґрунту, внаслідок чого екскаватор з водієм всередині опинилися під горою піску.

За годину рятувальникам зі спецобладнанням вдалося витягти тіло загиблого чоловіка 1963 року народження із понівеченої кабіни.

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Автор: Катерина Комолова