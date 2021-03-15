У кар'єрі на Львівщині стався зсув ґрунту і чоловіка зсипало живцем / фото ДСНС
Читайте такожРідний брат облив бензином та підпалив сестру в Хмельницькій областіУ селі Тростянець Стрийського району Львівської області екскаватор з водієм всередині засипало піском. Чоловік загинув.
Як розповіли у прес-службі ДСНС, близько 15:30 рятувальників викликали до місцевого кар'єру. Там стався зсув ґрунту, внаслідок чого екскаватор з водієм всередині опинилися під горою піску.
За годину рятувальникам зі спецобладнанням вдалося витягти тіло загиблого чоловіка 1963 року народження із понівеченої кабіни.
фото ДСНС
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