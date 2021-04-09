У селі Адамівка Дніпропетровської області 15-річний підліток зґвалтував дворічну дівчинку.
Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє Інформатор.
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За даними видання, 8-класник останні кілька днів проживав вдома у заявниці. Вночі 8 квітня жінка, перебуваючи на кухні, почула, як плаче її дворічна дочка. Зайшовши в кімнату, вона побачила, що підліток тримає дитину, що плаче, на руках — він пояснив це тим, що малятко впала, і він надав їй допомогу. Однак мама виявила на тілі дитини та на ліжку кров, через що стала кричати на хлопчика. Той злякався і втік додому.
Пізніше, в розмові з поліцією, хлопчик зізнався, що зґвалтував дитину. Судмедексперти також підтвердили можливе зґвалтування.
Як повідомляється, підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 КК України (розбещення неповнолітніх). Розслідування триває.
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