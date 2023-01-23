Ймовірно, поліціянти пропустили б дівчину патрульного там, де іншим їздити заборонено, але є нюанси.

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував скандал із зухвалим подарунком головного патрульного для коханої. Раніше дівчина похвалилася, що отримала перепустку для проїзду Площею Ринок.

Як повідомив Садовий у коментарі ТСН, ця перепустка вже застаріла. Ймовірно, поліціянти пропустили б її там, де іншим їздити заборонено, але є нюанси.

"Така форма перепустки була два роки тому. Сьогодні зовсім інші перепустки. Знаю, що поліція все це розслідує. Може поліція десь і пропускала би, але це форма дворічної давнини. Ми постійно міняємо кольори, щоб не було підробок. Жартівник, прикольно", - сказав нам Садовий.

Скандал з головним патрульним Львова

Начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко вляпався у скандал, через який і втратив посаду. Зокрема, поліціянт подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у місті Львові. Його відсторонили.

За даними ЗМІ, дівчина патрульного - Василина Федюк (за іншими даними - Василина Софранюк). Вона працює помічницею-консультанткою депутата Львівської обласної ради від фракції ЄС Андрія Думи. Також вона працює головним спеціалістом відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської облради.

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