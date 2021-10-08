Наразі поліція перевіряє інформацію про місцеперебування нібито мертвонародженої дитини.

У Житомирі до поліції звернулась жінка з повідомленням про те, що її 27-річна донька під час пологів втратила дитину в одній з місцевих лікарень.

Про це кореспонденту УНІАН розповіли у прес-службі Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Зазначається, що до поліції 7 жовтня звернулась жителька міста із повідомленням про смерть новонародженої дитини її 27-річної доньки в одній з лікарень міста.

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Під час першочергової перевірки було призначено комплексну експертизу щодо стану жінки.

"За відповідним висновком фахівців, вона дійсно мала вагітність, яка могла припинитись місяць-півтора тому. Більше відомостей буде отримано після досліджень, що призначені та ще тривають", - повідомили в прес-службі.

За інформацією поліції, жінка пояснила, що у неї у серпні раптово під час прогулянки стався викидень.

"Про це вона боялась розповісти рідним (співмешканцю та матері), і тому до останнього імітувала вагітність, а потім повідомила їм про смерть немовляти у лікарні нібито під час пологів. Також під час інших слідчих дій поліцейські встановили, що жінка не перебувала на обліку у медичній установі через вагітність. Поліцейські перевіряють інформацію про місце, де жінка залишила пакет, за її словами, з нібито мертвонародженою дитиною", - сказано в повідомленні.

Попередня кваліфікація події - ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

На уточнююче запитання кореспондента УНІАН, чи вже відомо, де жінка залишила дитину, керівник прес-служби ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко сказала, що інформація уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Івано-Франківській області винесли вирок багатодітній матері, із вини якої загинув її новонароджений син. 29 березня цього року мешканка Калуша самостійно народила дитину вдома й перерізала пуповину. На світанку наступного дня вона підкинула свого загорнутого в простирадло сина сусідам. У підсумку він помер від переохолодження.

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Автор: Марина Чорноштан