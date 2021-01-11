На місце приїхали правоохоронці / Информатор Днепр
Житель Дніпра під час чищення рушниці випадково застрелив власну співмешканку.
Про це повідомляє "Информатор Днепр".
Трагедія сталася в будинку по вулиці Янтарній, 79. Туди приїхали поліцейські і судмедексперти. Загибла - мешканка цього будинку.
Информатор Днепр
"За попередньою інформацією, чоловік дістав помпову рушницю для чищення або зарядки, проте випадково вистрілив у свою співмешканку. До місця викликали медиків, проте реанімаційні дії не увінчалися успіхом. Деталі події з'ясують правоохоронні органи", - пише ЗМІ.
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