Медикам не вдалося врятувати жінку.

Житель Дніпра під час чищення рушниці випадково застрелив власну співмешканку.

Про це повідомляє "Информатор Днепр".

Трагедія сталася в будинку по вулиці Янтарній, 79. Туди приїхали поліцейські і судмедексперти. Загибла - мешканка цього будинку.

"За попередньою інформацією, чоловік дістав помпову рушницю для чищення або зарядки, проте випадково вистрілив у свою співмешканку. До місця викликали медиків, проте реанімаційні дії не увінчалися успіхом. Деталі події з'ясують правоохоронні органи", - пише ЗМІ.

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Автор: УНІАН