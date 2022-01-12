У жінки залишилася 15-річна донька.

На Київщині чоловік забив до смерті вагітну дружину, за його словами, через ревнощі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"10 січня близько 21:40 години в селищі Баришівка 30-річний чоловік напідпитку посварився з дружиною та побив її до смерті. Про подію до поліції повідомили медики, які констатували смерть потерпілої. На місце одразу прибули працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво поліції Броварщини", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що того вечора 30-річний чоловік прийшов додому напідпитку та почав ображати свою 34-річну дружину. Між ними виникла сварка, в результаті якої розлючений чоловік наніс безліч ударів кулаками по голові дружині.

Читайте такожПоскаржитися на домашнє насильство тепер можна онлайн: як це зробити"Зупинився кривдник, коли помітив бездиханне тіло своєї коханої", - зазначили в поліції.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Я прийшов до дружини, був у стані афекту. Приревнував її дуже, її добу не було. Почав бити. По голові, по плечах, по всьому. Скільки разів? Я не пам'ятаю", - розповів кривдник правоохоронцям.

За попередніми висновками експертів, жінка померла від розриву внутрішніх органів і крововтрати. В неї залишилася 15-річна донька.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Запобіжний захід обере суд.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині чоловік зарізав вагітну дружину і намагався себе вбити на очах у доньки.

А вагітну китаянку в Новий рік не пустили до лікарні через COVID-тест: дитина померла.

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