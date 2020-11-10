В Оболонському районі Києва школяр зарізав батька, захищаю свою матір і сестру.
Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на власні джерела.
Сімейний конфлікт стався на початку першої ночі в орендованій квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Приозерній, біля Вербного озера. За інформацією джерел, як 15-річний син, так і 59-річний батько є громадянами Азербайджану, в Україні перебувають на законних підставах. У чоловіка був квітковий бізнес.
За попередньою інформацією, глава сім'ї почав погрожувати дружині і доньці зброєю. Син не витримав, схопив кухонний ніж і завдав батькові понад тридцять ударів в шию. Коли син усвідомив, що батько мертвий, то сам подзвонив в поліцію і повідомив про подію.
Правоохоронці, які приїхали на місце злочину, виявили у квартирі зброю глави сім'ї - пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею (офіційно зареєстровано, дозвіл є). Пістолет лежав поруч з тілом чоловіка.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Підлітка затримали.
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