Завдяки його інформації окупанти 11 листопада вдарили по багатоповерхівці та вбили дитину.

У Миколаєві затримали таксиста, який "навів" російську ракету на житлову багатоповерхівку та став причиною смерті дитини.

Як повідомляє прес-центр СБУ, спецслужба викрила інформатора, який коригував повітряні атаки загарбників на цивільну інфраструктуру.

"Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі дитина", - розповіли в СБУ.

За даними слідства, зловмисник - місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року. У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі.

Підробляючи таксистом, зрадник об’їжджав Миколаїв і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони. Також він намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.

Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн., які перераховували на його власну банківську картку.

Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі він під вартою. Таксисту загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Знищення багатоповерхівки в Миколаєві - що відомо

Нагадаємо, російська армія неодноразово завдавала удари по Миколаєву. Внаслідок підступних атак загинуло багато цивільного населення. Зокрема, один із таких ударі ворог завдав у листопаді 2022 року - ракетний удар прийшовся по житловій п'ятиповерхівці. У будинку загинули люди.

Тоді ворог вдарив по житловому будинку ракетами С-300. Пошкоджень також зазнали супермаркет, лінії електромереж, торговельні заклади та приватний автотранспорт.

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