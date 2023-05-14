Сьогодні російські окупанти неодноразово обстрілювали населені пункти Запорізької області. Загалом постраждали 6 людей.

Російські загарбники 14 травня обстріляли територію Запорізької області. Зокрема, в результаті атаки по Приморському постраждали 6 місцевих жителів, серед них малолітня дитина.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Усі постраждалі були доставлені в медичні заклади Запоріжжя.

"Під час прямого влучання у будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, зараз у важкому стані. Ще троє отримали поранення, серед них 7-річна дівчинка", - розповів він.

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Пізніше Малашко повідомив, що внаслідок чергових воєнних злочинів, скоєних Росією, у лікарні помер 24-річний хлопець, який отримав поранення при обстрілі Приморського і був у вкрай важкому стані.

"30-річний чоловік досі у важкому стані. Троє, у тому числі дитина - середньої важкості. Одному постраждалому надали допомогу амбулаторно", - додав голова ОВА.

Війна в Україні - обстріли росіянами Запорізької області

Як відомо, сьогодні окупанти неодноразово обстрілювали населені пункти Запорізької області.

Раніше голова Запорізької ОВА повідомляв, що окупанти вдарили по Новояковлівці, вщент зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка - її доправлено в медичний заклад. Крім того, зайнявся сільський магазин, пошкоджено житлові будинки.

Також в Гуляйполі ворожий удар прийшовся поруч з медичним закладом, є руйнування.

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