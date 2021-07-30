На записі видно, як синій мікроавтобус з номерним знаком АА 0296 МВ їде з включеною сиреною з місця ДТП.

З'явилося відео наслідків дорожньо-транспортної пригоди нібито за участю мікроавтобуса співробітників НАБУ і мотоцикліста. Інцидент стався, коли НАБУшники гналися за СБУшниками, які везли до себе одіозного екс-суддю Миколу Чауса.

Запис інциденту з'явився в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

На записі видно, як синій мікроавтобус з номерним знаком АА 0296 МВ їде з включеною сиреною з місця ДТП на червоне світло. Автор відео (по всій видимості, водій мотоцикла) стверджує, що даний мікроавтобус збив мотоцикл і поїхав. Після цього він показує двоколісний транспортний засіб, який лежить на проїжджій частині.

При цьому раніше в мережі з'явилися знімки, на яких видно, як співробітники НАБУ стоять біля синього мікроавтобуса з таким же номерним знаком (АА 0296 МВ) під будівлею СБУ.

"Сьогодні точно не день НАБУ. Співробітники НАБУ при переслідуванні автомобілів СБУ збили мотоцикліста і зникли з місця ДТП", - йдеться в підписі до відео.

Раніше видання "Ракурс" повідомило, що під час переслідування детективами НАБУ трьох автобусів СБУ з суддею Чаусом був збитий мотоцикліст.

Спікер СБУ Артем Дехтяренко у відповідь на прохання УНІАН прокоментувати повідомлення деяких ЗМІ про нібито штурм СБУ, а також про те, що під час переслідування співробітниками НАБУ автобусів СБУ з Чаусом нібито збили мотоцикліста, відповів: "СБУ працює у звичайному режимі".

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Сьогодні низка ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному із сіл на Вінниччині після дзвінка одного з місцевих мешканців.

Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особистість та повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса" у поліції і "вивезли в невідомому напрямку".

Після цього у НАБУ повідомили, що правоохоронці, які затримали Чауса, на зв'язок із детективами не виходили.

У НАБУ закликали передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам бюро.

Як повідомив УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко, наразі у відомстві "готують офіційну позицію" з цього приводу.

Довідка УНІАН. 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня у Telegram-каналі з’явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Денис Прядко