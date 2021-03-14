Як відзначають в соціальних мережах люди, які знали Кушпеля, він пішов у катакомби, а своїй дівчині раніше сказав, що якщо не дасть про себе знати в суботу, то його вже немає в живих.

Сьогодні в передмісті Одеси в катакомбах виявили мертвим чоловіка, зниклого 5 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники організація "На выручку. Лучшие люди. Одесса", яка займається пошуком зниклих людей.

Відзначається, що в катакомбах в селі Нерубайське знайдений Віталій Кушпель, 1994 р. н.

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Чоловік зник 5 березня, останній раз його бачили ввечері в районі Молдаванки. При ньому був рюкзак з нашивкою «Nasa».

Як відзначають в соціальних мережах знали Кушпеля люди, він пішов у катакомби, а своїй дівчині раніше сказав, що якщо не дасть про себе знати в суботу, то його вже немає в живих.

У правоохоронних органах інцидент поки не коментують.

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Автор: Лариса Козова