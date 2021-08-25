Мешканка села Вертелка поїхала до міста на свято, після чого її ніхто не бачив.

На Тернопільщині розшукують неповнолітню дівчину, яка зникла на День Незалежності. Українка 2005 року народження поїхала до міста 24 серпня, після чого її ніхто не бачив.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

"Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують Кухарську Аліну Андріївну, 2005 року народження, жительку села Вертелка Тернопільського району", - йдеться у повідомленні про зниклу дівчину.

Неповнолітня не виходить на зв'язок з рідними та ніхто не знає, де вона наразі знаходиться.

Читайте такожП'яний Віктор Ющенко ганяв вулицями Львова і загримів до суду (фото)Правоохоронці додали опис дівчини та її фото. У день зникнення вона була одягнена в білу сорочку, сірі джинси та білі кросівки. Дівчина має біляве волосся та струнку фігуру. Поліція звертається до усіх небайдужих та просить обов'язково повідомити подробиці зникнення неповнолітньої, якщо хтось про них знає.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Сумській області знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі. Дитину шукали добу понад 200 осіб

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Автор: Поліна Кузенко