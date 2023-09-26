На Тернопільщині жінка забула, де закопала гроші та коштовності у себе на подвірї, і звинуватила у крадіжці сусіда.
Як повідомляє поліція Тернопільської області, до них звернулася жителька Козівської територіальної громади, заявивши, що її, ймовірно, обікрав сусід.
Вона розповіла, що у перші дні повномасштабного вторгнення зібрала усі зароблені гроші та дорогоцінні прикраси, закрила їх у скляні банки та закопала на території власного домогосподарства.
За даними правоохоронців, додому жінка приїхала через півтора року і пішла викопувати скарби. Проте їх на місці не було. Жінка вирішила, що її сховок знайшов сусід, оскільки має металошукач. І саме тому написала заяву у поліцію. Пенсіонер усе заперечував.
У ході розслідування оперативники вирішили ще раз перевірити територію, перекопавши її. Поліцейські віднайшли усі сховані банки з грошима та коштовностями.
Як з'ясувалося, жінка, закопуючи заощадження, не запам'ятала, де точно це зробила, і шукала в іншому місці. Кримінальне провадження закрили.
На Рівненщині жінка вкрала з могили військового троянди для невістки
Жительку Рівненщини, яка вкрала з могили військового троянди, засудили до умовного строку покарання.
Перебуваючи на цвинтарі та проходячи повз могилу військовослужбовця, жінка викрала звідти 20 троянд, щоб подарувати їх невістці на день народження.