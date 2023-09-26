Закопані скляні банки з грошима та прикрасами жінці допомогли відшукати поліцейські, перекопавши територію домогосподарства.

На Тернопільщині жінка забула, де закопала гроші та коштовності у себе на подвірї, і звинуватила у крадіжці сусіда.

Як повідомляє поліція Тернопільської області, до них звернулася жителька Козівської територіальної громади, заявивши, що її, ймовірно, обікрав сусід.

Вона розповіла, що у перші дні повномасштабного вторгнення зібрала усі зароблені гроші та дорогоцінні прикраси, закрила їх у скляні банки та закопала на території власного домогосподарства.

Відео дня

За даними правоохоронців, додому жінка приїхала через півтора року і пішла викопувати скарби. Проте їх на місці не було. Жінка вирішила, що її сховок знайшов сусід, оскільки має металошукач. І саме тому написала заяву у поліцію. Пенсіонер усе заперечував.

У ході розслідування оперативники вирішили ще раз перевірити територію, перекопавши її. Поліцейські віднайшли усі сховані банки з грошима та коштовностями.

Як з'ясувалося, жінка, закопуючи заощадження, не запам'ятала, де точно це зробила, і шукала в іншому місці. Кримінальне провадження закрили.

На Рівненщині жінка вкрала з могили військового троянди для невістки

Жительку Рівненщини, яка вкрала з могили військового троянди, засудили до умовного строку покарання.

Перебуваючи на цвинтарі та проходячи повз могилу військовослужбовця, жінка викрала звідти 20 троянд, щоб подарувати їх невістці на день народження.

Вас також можуть зацікавити новини: