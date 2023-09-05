Жінка розкаялася у скоєному та попросила її суворо не карати.

На Рівненщині жінка, яка вкрала з могили військового 20 троянд, отримала умовне покарання.

Як зазначається у вироку Радивилівського райсуду Рівненської області, у квітні, перебуваючи на цвинтарі с. Козин Дубенського району, проходячи повз могилу військовослужбовця, жінка викрала звідти 20 троянд.

На суді вона пояснила, що, прийшовши на могилу свого свекра, побачила красиві квіти та вирішила подарувати їх невістці на день народження.

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У вироку також зазначається, що правопорушниця перебуває на обліку лікаря-психіатра з 1998 року. Однак, відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, в момент крадіжки будь-яким психічним розладом, внаслідок якого вона не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними не страждала.

Суд призначив їй покарання у виді одного року тюрми та звільнив від його відбування з іспитовим строком один рік.

Крадіжка пам’ятних шевронів з могили пілота "Джуса"

З могили загиблого в авіакатастрофі на Житомирщині військового пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" невідомі вкрали близько 20 шевронів, які там залишили його побратими. Про це повідомила дівчина, з якою зустрічався пілот, Меланія Подоляк.

Вона попросила вандала написати їй, щоб повернути шеврони. Дівчина пообіцяла замість них дати щось набагато більш унікальне та цінне, та зберегти конфіденційність.

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