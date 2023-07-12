Гроші житель столиці вкрав із квартири у престижному районі міста.

В Одесі киянин викрав із квартири у Приморському районі міста понад півмільйона доларів.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції в Одеській області, фігурант - 36-річний житель столиці України, який має кримінальний досвід у вчиненні аналогічних злочинів.

Встановлено, що у киянина, який скоїв крадіжку, є двоє спільників. Правоохоронці стверджують, що їх особи поки не встановлені, але відомо, що саме з ними фігурант прийшов "на справу" у районі міста, який вважається одним із найпрестижніших.

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"Саме ці двоє надали крадію інформацію про те, що у певного жителя Одеси є чимала сума грошей. Також вони під час здійснення крадіжки слідкували за навколишньою обстановкою біля будинку потерпілого – на Французському бульварі", - розповіли правоохоронці.

За даними слідства, бажаючи залишитись невпізнаним та заплутати сліди, киянин переодягнувся у жіночий одяг, сховав обличчя під капелюшком і у такому вигляді піднявся на 15-й поверх багатоквартирного будинку. Двері помешкання він відчинив заздалегідь заготовленим ключем та викрав із квартири 500 тисяч доларів США.

Через кілька днів оперативна-слідча група вийшли на слід підозрюваного. За силової підтримки спецпідрозділу київської поліції його затримали у столиці, де він мешкає. Під час низки обшуків у домоволодінні фігуранта та інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, вилучено відповідний жіночий одяг, частину вкрадених грошей та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Зловмиснику інкримінують ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185 (крадіжка у особливо великих розмірах, вчинена за попередньою змовою тощо) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав "майстру перетворення" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - понад 18 мільйонів гривень.

Інциденти Одещини

Як повідомляв УНІАН, на Одещині банда крадіїв діяла, як у детективі - відкачували паливо в тепловозах та на ходу скидала повні каністри поруч з колією. Зокрема, двоє жителів Болградського району спільно з працівниками одного із локомотивних депо Одеської залізниці налагодили систематичне викрадення дизелю.

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