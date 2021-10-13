2 жовтня молоді люди жорстоко побили двох поліцейських, один з яких загинув.

Чотирьом жителям Чернігова, які підозрюються у вбивстві поліцейського, повідомлено про нову підозру.

Про це в середу, 13 жовтня, повідомили у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури.

Так, їх підозрюють у незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

"За даними слідства, в ніч на 2 жовтня 2021 року у місті Чернігові виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей, троє з яких - неповнолітні. В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесні ушкодження, від яких один помер на місці події, а інший - доставлений до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Раніше чотирьом особам вже інкримінували умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України).

Вбивство поліцейського у Чернігові: що відомо

Уночі 2 жовтня в Чернігові група молодих людей побила двох поліцейських. Внаслідок цього один із них - 30-річний Артур Єрохін - загинув. За життя другого боролися лікарі.

Читайте такожЗґвалтування жінки копами на Полтавщині: ДБР з'ясувало нову інформацію про її вагітністьНа момент нападу обидва поліцейські були у відпустці, в цивільному одязі. Нападників затримали, а згодом усіх заарештували. Начальника патрульної поліції Андрія Думича та двох його заступників на час розслідування відсторонили.

Як стало відомо, троє з чотирьох затриманих - неповнолітні. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу стало зауваження, яке правоохоронці зробили компанії молоді в супермаркеті. Підлітки вирішили помститися. Один з учасників знімав побиття на телефон.

У загиблого залишилися дружина Вероніка і діти - Святослав та Кароліна.

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Автор: Катерина Комолова