Група молодих людей побила Артура Єрохіна до смерті біля супермаркету.

У ніч на 2 жовтня в Чернігові було жорстоко вбито поліцейського Артура Єрохіна. Біля місцевого супермаркету на нього і його колегу напала група молодих людей: внаслідок побиття Єрохін загинув.

За даними з декларації, 39-річний чоловік обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

У загиблого залишилися дружина Вероніка і діти - Святослав та Кароліна.

"Ні... Ні... Це точно не зі мною... Ні... Кричу від болю... Це найкращий тато у світі наших дітей... Ні... Ти живий... І я просто не вірю", - писала Вероніка Єрохіна на своїй сторінці у Facebook після звістки про смерть чоловіка.

Жінка каже, що Артур був прекрасним батьком. Вона дякує йому за дітей і пообіцяла залишатися сильною.

"Ти подарував найбільше багатство - цих прекрасних, золотих два серденька. Я все витримаю! Я сильна! Чесно! Я обіцяю! Все заради них! Ми не забудемо тебе ніколи! Ти поруч будеш, я знаю, я вірю, ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел... Справжні батьки в наш час - це все ж рідкість", - написала дружина.

Вона також повідомила, що прощання з поліцейським відбудеться у морзі міста Чернігова на вулиці Пирогова, 16, 4 жовтня о 13:30. Поховають Артура Єрохіна о 14:30 на кладовищі Яцево.

Напад на поліцейських у Чернігові: що відомо

Уночі 2 жовтня в Чернігові група молодих людей побила двох поліцейських. Внаслідок цього один із них загинув, за життя другого боролися лікарі.

На момент нападу обидва поліцейські були у відпустці, в цивільному одязі. Нападників затримали.

Як стало відомо згодом, троє з чотирьох затриманих - неповнолітні. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу стало зауваження, яке правоохоронці зробили компанії молоді в супермаркеті. Підлітки дочекалися, поки чоловіки вийдуть з магазину, і напали на них. Один з учасників знімав побиття на телефон.

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Автор: Катерина Комолова