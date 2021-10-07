ДБР розслідує справу за "залишення без допомоги особи в небезпечному стані"

У Чернігові відсторонили від посад начальника патрульної поліції Андрія Думича та двох його заступників на час розслідування, що пов'язане з обставинами убивства поліцейського.

Про це УНІАН прес-офіцер патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко.

За його інформацією, про рішення повідомили сьогодні.

"Кілька годин тому виконуючих обов'язки керівництва патрульної поліції області представили колективу", - зазначив він.

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Правову оцінку діяльності чи бездіяльності патрульних, які виїжджали за викликом щодо побиття поліцейських у Чернігові вночі 2 жовтня, надасть Державне бюро досудових розслідувань.

Розслідується провадження за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходи до самозбереження). "Наразі триває активна фаза слідства", - прокоментували в ДБР.

Як інформують місцеві ЗМІ, у ніч, коли сталося вбивство, охорона супермаркету та перехожі викликали патрульних п'ять разів, тричі вони виїздили на виклик, однак не змогли зарадити злочину.

У правоохоронних органах наразі цю інформацію не підтверджують, але і не заперечують.

Уночі 2 жовтня в Чернігові група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських. Внаслідок цього один із них загинув. Обидва правоохоронці були в цивільному одязі.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу стало зауваження, яке правоохоронці зробили компанії молоді в супермаркеті. Підлітки вирішили помститися. Один з учасників знімав побиття на телефон.

Поліцейському Артуру Єрохіну, якого до смерті побила компанія юнаків в Чернігові, нанесли понад 20 ударів у голову.

Правоохоронці доставили до відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

Батько одного з підозрюваних назвав свою версію трагедії. Згодом мати ще одного затриманого заявила, що поліцейський був напідпитку та нібито першим "поліз" до підлітків.

Автор: Ірина Синельник