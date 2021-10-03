Причиною нападу на поліцейських стало зауваження, зроблене підліткам у супермаркеті.

Троє із чотирьох затриманих осіб за підозрою у вбивстві поліцейського, що сталося в Чернігові вночі 2 жовтня, є неповнолітніми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Чернігівській окружній прокуратурі, затриманим оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за п.12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу на поліцейських стало зауваження зроблене компанії молоді в супермаркеті. Підлітки дочекалися, доки чоловіки вийдуть із магазину, і напали на них. Один із учасників знімав побиття на телефон.

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Інший поліцейський перебуває у реанімації обласної лікарні.

Відео у мережі оприлюднив житель Чернігівщини Сергій Головня.

У коментарях чернігівці висловлюють нерозуміння, чому ніхто не спинив побиття, зауважують про відсутність патрулів у спальному мікрорайоні міста. Адже інцидент стався поблизу проїжджої частини неподалік супермаркету, поряд розташовані житлові будинки.

Напад на поліцейських у Чернігові

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень поліцейським. Внаслідок цього один з них загинув, іншого доставлено до лікарні.

Обидва поліцейські перебували у відпустці та були в цивільному одязі.

За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження та призначила службове розслідування.

Автор: Ірина Синельник