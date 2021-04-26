Сьогодні родичам померлих працівників медзакладів виплатили понад 3,5 млн грн.

У понеділок, 26 квітня, Фонд соціального страхування України виплатив одноразову допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням членам сімей 16 працівників закладів охорони здоров'я, померлим внаслідок гострого захворювання на COVID-19.

Загалом родичі померлих отримали від держави 3 млн 610 тис. 100 грн, повідомляє прес-служба Фонду.

Зокрема, по 227 тис. грн перерахували родинам:

медичної сестри з Запорізької області,

лікаря з медицини невідкладних станів і медичної сестри з Івано-Франківської області,

завідувача ортопедо-травматологічного відділення з Луганської області,

медичної сестри з Миколаївської області,

завідувача відділення - лікаря-хірурга з Одеської області,

фельдшера-лаборанта з Харківської області,

завідувача рентгенологічного відділення з Херсонської області,

лаборанта клініко-діагностичної лабораторії і лікаря-акушера-гінеколога з Черкаської області,

сімейного лікаря з Чернівецької області,

палатної медичної сестри з Чернігівської області,

фельдшера з медицини невідкладних станів із Києва.

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Загалом ФССУ вже профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду для родин 96 медиків. Розмір зазначеної одноразової допомоги від Фонду становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку.

З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб планово збільшився з 2 197 грн до 2 270 грн, тому зросли й пов'язані із ним страхові виплати.

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Автор: Катерина Комолова