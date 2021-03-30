Дохідна частина бюджету ФСС визначена в розмірі 31,7 млрд грн.

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування (ФСС) на 2021 рік.

Читайте такожФонд соцстрахування відзвітував про виплати на поховання у 2020 роціВідповідну постанову “Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік” № 261 уряд прийняв 22 березня, повідомляється на сайті ФСС.

Зокрема, видатки Фонду у цьому році планово сягнуть 31,7 млрд грн, з яких на матеріальне забезпечення (допомоги по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах і на поховання) та соціальні послуги – 18,7 млрд грн; на страхові витрати потерпілим на виробництві і членам їх родин – 10,7 млрд грн; на страхові витрати на медичну і соціальну допомогу – 0,6 млрд грн, страхові виплати медикам і членам їх родин у разі гострого професійного захворювання на COVID-19 за кошти державного бюджету – 0,25 млрд грн.

"Дохідна частина бюджету з урахуванням залишку коштів на початок року визначена в розмірі 31,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла