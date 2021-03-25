Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській та Донецькій областях.

У минулому році Фондом соціального страхування (ФСС) зареєстровано 2 220 професійних захворювань, на які складено акти за формою П-4. Кількість встановлених профзахворювань серед українських працівників скоротилася на 7,9% порівняно з 2019 роком.

Читайте такожВ Україні збільшено щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництвіПро це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській (41,7%), Донецькій (20,9%) та Львівській областях (16,2%). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях, складає 78,8% від загальної кількості потерпілих по Україні.

"У структурі професійних захворювань найбільше діагнозів, пов’язаних із хворобами органів дихання – 39,6% від загальної кількості діагнозів. Захворювання опорно-рухового апарату складають 27,5%, хвороби слуху – 24,8%, вібраційна хвороба – 5%", - зазначили у Фонді.

У повідомленні вказується, що основними причинами набуття профзахворювань є недосконалість технологічного процесу (33,1% від встановлених профзахворювань), невикористання засобів індивідуального захисту (10,8%) та недосконалість механізмів та робочого інструменту (10%).

У разі діагностування профзахворювання та відповідного висновку МСЕК Фонд фінансує застрахованим особам щомісячні страхові виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності; допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; одноразову допомогу в разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого.

У ФСС підкреслили, що потерпілі на виробництві мають право на: лікування за рахунок коштів Фонду в закладі охорони здоров’я, враховуючи оперативні втручання; забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення упродовж усього періоду до відновлення працездатності; подальшу медичну реабілітацію; санаторно-курортне лікування.

У Фонді звернули увагу, що випадки захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19 внаслідок виконання посадових обов'язків не входять до зведених даних по професійним захворюванням, оскільки є гострими професійними захворюваннями, тобто вважаються нещасними випадками на виробництві та включаються до відповідної аналітичної інформації.

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Автор: Ірина Погоріла