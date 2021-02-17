У законопроекті визначено механізм надання держпідтримки, сільгосппродукти, які можуть бути застраховані, а також ризики й умови надання страховки.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект, яким вводиться новий інструмент підтримки аграріїв - агрострахування.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Відзначається, що робота над законопроектом велася у співпраці Мінекономіки з Нацбанком, учасниками аграрного та страхового ринків, представниками профільних асоціацій та міжнародними експертами.

"Державна підтримка агрострахування є ефективним інструментом у багатьох країнах світу. Ми розуміємо, наскільки ця підтримка є важливою і довгоочікуваною для українських фермерів, особливо коли ми говоримо про глобальні зміни клімату і передбачуваних погодних умовах, таких як посуха. Це рішення сприятиме розвитку не лише агросектору, а й економіки в цілому", - наводяться в повідомленні слова міністра економіки Ігоря Петрашка.

У законопроекті, який буде передано на голосування до Верховної Ради, визначено механізм надання держпідтримки, сільгосппродукти, які можуть бути застраховані, а також ризики й умови надання страховки.

Документом скасовується положення про страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул, який не виправдав себе.

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Страхування аграріїв від стихійних явищ: що відомо

У 2017 році Міністерство аграрної політики і продовольства планувало розробити механізм страхування сільгоспвиробників від стихійних явищ. Однак до цього часу це не було зроблено. Так, у програмі державної підтримки АПК на 2019 і 2020 роки такий напрям відсутній.

За даними "Аграрного союзу України", втрати сільгоспвиробників України через посуху і заморозки у 2020 році можуть сягати 118 млрд грн.

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Автор: Ганна Нагорна