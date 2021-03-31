Зростання днів тимчасової непрацездатності, яка оплачується за рахунок коштів Фонду, пов’язано із пандемією COVID-19.

Упродовж лютого 2021 року Фонд соціального страхування (ФСС) прийняв на фінансування заяви-розрахунки для компенсації втраченого заробітку українських працівників за 3,5 млн днів хвороби, травми або догляду за хворими дітьми. Це на 20,6% більше, ніж у лютому 2020 року (2,9 млн днів).

Читайте такожВ Україні допомогу по вагітності і пологах отримуватимуть за місцем проживанняПро це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, вказано, що зростання днів тимчасової непрацездатності, яка оплачується за рахунок коштів Фонду, пов’язано із пандемією COVID-19.

У Фонді зазначили, що середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками лютого склав 361,4 грн проти 315,04 грн за той же період минулого року. "Зростання середньоденної суми допомоги склало 14,7% і пов’язано з ростом середньої заробітної плати в Україні", - йдеться в повідомленні.

У Фонді зазначили, що підставою для нарахування матеріального забезпечення є подана роботодавцем заява-розрахунок. "Страхувальникам надано можливість надсилати заяви-розрахунки в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису з метою оптимізації та пришвидшення фінансування, а також протидії поширенню COVID-19", - підкреслюється в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла