Найбільша кількість страхових нещасних випадків без урахування гострих професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській області.

На підприємствах України у 2020 році зафіксовано 6 646 нещасних випадків, на які складено акти за формою Н-1/П (пов’язані з виробництвом), що на 51,3% більше, ніж у 2019 році. З них 3 054 – випадки гострого професійного захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19.

Читайте такожОплата лікарняних за період відсторонення від роботи не здійснюється - Фонд соцстрахуванняПро це йдеться у повідомленні на сайті Фонду соцстрахування (ФСС). Зокрема, гострі профхвороби склали за підсумками минулого року 46% від загальної кількості нещасних випадків.

Водночас, як зазначили у ФСС, без врахування гострих професійних захворювань на COVID-19 кількість нещасних випадків зменшилась на 18,3% – з 4 394 у 2019 році до 3 592 у 2020-му. Кількість смертельно травмованих осіб зменшилась з 410 до 327 потерпілих, що дорівнює 20,2%.

"Найбільша кількість страхових нещасних випадків без урахування гострих професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській області (14,7 %), Донецькій області (10,9 %), місті Києві (10,9 %), Львівській області (6,8 %) та Запорізькій області (5 %). Кількість травмованих осіб у цих областях складає 48,3 % від загальної кількості травмованих по Україні", - йдеться в повідомленні.

У ФСС нагадали, що у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Фонд здійснює для потерпілих такі виплати:

допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;

щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.

У Фонді також зазначили, що у разі настання страхового випадку за кошти Фонду здійснюється надання медичних і соціальних послуг. Зокрема, фінансується лікування всіх прямих наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної в цьому потреби, проходження курсу оперативної реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, проведення досліджень, здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

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Автор: Ірина Погоріла