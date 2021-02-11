За словами Кирила Тимошенка, для отримання виплат медичні працівники звертаються чи до страхової компанії, чи до облдержадміністрацій.

В Офісі президента розповіли, як в регіонах організовано страхування медиків на випадок захворювання на COVID-19.

Читайте такожНа 1,5 мільярда гривень більше: у Фонді соцстраху відзвітували про виплати лікарнянихЗа словами керівника Кирила Тимошенка, механізм отримання відповідних виплат організований різними шляхами.

«Три місяці тому кожному очільнику обласної державної адміністрації було дано завдання, це була пряма вказівка президента і прохання до всіх - забезпечити страхування медиків. І ми це могли зробити різними шляхами - десь це контракти зі страховими компаніями, десь медичні працівники отримують так зване соціальне відшкодування. Якщо вони захворіли на COVID, то вони звертаються чи до страхової компанії, чи до ОДА та отримують гроші, які їм допомагають боротися з COVID», - зазначив він під час виступу на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

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Автор: УНІАН