Кошти перераховано в повному обсязі для майже 200 тис. осіб.

Фонд соціального страхування (ФСС) завершив фінансування щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх родин за жовтень.

Як йдеться у повідомленні Фонду, кошти перераховано вчасно та в повному обсязі для майже 200 тис. осіб. У ФСС нагадали, що виплати таких допомог здійснюються у наступному місяці за попередній.

"З початку року для потерпілих внаслідок професійних захворювань або нещасних випадків на виробництві, зокрема у разі COVID-19, а також членів їх родин було профінансовано понад 9,5 млрд грн щомісячних страхових виплат", - зазначається у повідомленні.

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Фонд соцстрахування здійснює страхування на випадок тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.

"Зокрема, щомісячна страхова виплата призначається потерпілому у разі часткової або повної втрати працездатності та компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до визначеного МСЕК ступеня непрацездатності. Також страхову виплату щомісяця отримують члени родин потерпілих у разі їх смерті", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла