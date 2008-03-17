У Харкові зайнялися зовнішнім освітленням

Харків. 17 березня. УНІАН. У Харкові активно реконструюються мережі зовнішнього освітлення міста.

Як повідомляє сайт міськради, на ці цілі в 2007 році з міського бюджету були виділені кошти в сумі 10 млн. грн., що майже втричі більше, ніж у 2006 р.

За рахунок цих коштів виконані роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення: на 76 об`єктах вулично-дорожньої мережі і зон відпочинку, на 18 об`єктах охорони здоров`я, на 22 об`єктах освіти, середніх шкіл і дитячих установ, а також на 29 дитячих майданчиках.