У центрі Харкова стався вибух

Харків. 17 березня. УНІАН. У неділю, 16 березня, в Центральному парку культури і відпочинку Харкова стався вибух невідомого пристрою, в результаті якого було госпіталізовано одну людину.

Згідно з повідомленням Міністерства надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС), о 22:44 у Центральному парку культури і відпочинку поблизу кінотеатру "Парк" в руках чоловіка стався вибух невідомого пристрою.

Постраждалого у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення міської лікарні. За фактом події проводиться слідство.