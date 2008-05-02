Металіст – ФК Харків 2:0

Харків. 2 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбувася черговий матч 28-го туру Чемпіонату України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, місцеве дербі пройшло на стадіоні «Динамо».

Металіст отримав перемогу над ФК Харків 2:0.

Обидва голи забив Девіч – спочатку з пенальті (58), а за три хвилини по цьому – з гри (61).

«Гра була непроста, - сказав на післяматчевій прес-конференції тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ. - Ми чекали такої гри, розуміли, що ФК Харків буде грати від оборони. Так воно, в принципі, й сталося. Десь, можливо, ми перенервували – дербі є дербі. Та й кожна гра у нас, як остання, будемо так говорити. А тут ще Дніпро дихає в спину. Від того трохи у нас жужмом вийшло. Звичайно, тут можна назвати й об’єктивні причини, трохи на поле списати, тому що воно не такої якості, як би нам хотілося. Та все ж таки, воно для нас фартове, відверто кажучи. Звичайно, ризикували, випускаючи Зезе замість Бордіяна, тому що необхідно було щось робити в атаці. У суперника дуже насичена оборона, і нам важко було її пройти. Забили, і добре, що все закінчилося добре... Дійсно, у нас, мабуть не краща гра сьогодні була, ми набаго краще грали у Кривому Розі. Але це суперник нас змусив так грати, плюс поле вузькувате - все одне до одного. Ну і в обороні ФК Харків, я вважаю, зіграв добре. Якби не помилка, я маю на увазі пенальті, коли зачепили Девіча, нам було б важкувато. Але три очки - є три очки».

Набравши в 28 іграх 61 очко, Металіст посідає 3 сходинку в турнірній таблиці. ФК Харків – на 13 місці.

Наступну гру Металіст зіграє в Донецьку 11 травня з місцевим Металургом.

Того ж дня ФК Харків приймає вдома лідера Чемпіонату донецького Шахтаря.