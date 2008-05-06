Грузія повідомила Росію про вихід із двосторонньої угоди з ППО

Харків. 6 травня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Грузії 5 травня офіційно повідомило російську сторону про вихід із двосторонньої угоди між Міністерствами оборони двох країн про співпрацю у сфері Протиповітряної оборони (ППО) від 19 квітня 1995 року.

Про це повідомляє МЗС Грузії, передає "Новини-Грузія".

Відповідну ноту було передано директором Департаменту МЗС Грузії з питань Росії Іраклієм ТОРОНДЖАДЗЕ посланникові Росії в Грузії Андрію СМАГУ.