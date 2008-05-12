13 травня Президент виступить у Верховній раді зі щорічним Посланням

Харків. 12 травня. УНІАН. 13 травня о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить у Верховній раді із щорічним Посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Як повідомляє прес-служба Президента, планується, що глава держави дасть оцінку економічним, політичним і міжнародним подіям останнього часу та визначить стратегічні напрямки розвитку держави у сучасних умовах.

Згідно з домовленостями в рамках демократичної коаліції, положення Послання Президента України є основою для остаточної редакції Програми дій уряду, яку має затвердити Верховна рада України.

На виступ глави держави запрошені прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, члени уряду, голови обласних державних адміністрацій.

Виступ В.ЮЩЕНКА транслюватиметься у прямому ефірі Національною телекомпанією України, «5-м каналом», ICTV, ”24 каналом” та НРКУ.