Протас виходить з «Нашої України»

Харків. 29 травня. УНІАН. Радник голови Харківської облдержадміністрації Олександр Протас написав заяву про вихід з партії «Наша Україна» (НУ).

Як сказано в супровідній записці до заяви, О.Протас поки не коментує ситуацію, але, за однією з основних версій, його вихід з НУ викликаний тим, що він утомився практично наодинці «тягти» партію, не відчуваючи реальної підтримки однопартійців».

Також у заяві говориться: «іншою причиною може бути небажання працювати в партії, яка нездатна зберігати внутрішню стабільність на вищому рівні. Крім того, аналитики впевнено прогнозують, що найближчим часом О.Протас буде розвивати діяльність громадської організації «Харків – сильний регіон».

Цю інформацію підтвердили SQ у прес-службі А.Протаса.