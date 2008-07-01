На Сході - дощі з грозами

Харків. 1 липня. УНІАН. У середу, 2 липня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. У західній частині буде переважно без опадів, на решті території пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, удень на Лівобережжі під час гроз шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах – град.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер переважатиме західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура уночі буде 11-16°, на узбережжі морів – до 20°; удень 21-26°, у південній частині та на Закарпатті подекуди 28-30°; в Карпатах уночі 7-12°, удень 14-19°.

3-4 липня також очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, лише 3 липня у західній, 4 липня у південній частині – переважно без опадів.

Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, удень 4 липня у західних областях та на узбережжі морів – місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів – до 20°, 3 липня у західних областях місцям 8-10°; удень 21-27°, у південній частині – до 33°; у Карпатах уночі 6-11°, удень 15-20°.

5- 6 липня утримається нестійка погода з короткочасними грозовими дощами, лише 5 липня у південній частині вночі буде переважно без опадів, удень – окремі невеликі короткочасні дощі.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-27°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 25-30°.

У Києві та області 2 липня очікується мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, удень – короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 11-16°, удень 21-26° (у Києві – 22-24°).

3-4 липня також буде мінлива хмарність, уночі переважно без опадів, удень пройдуть короткочасні дощі, грози (3 липня – місцями). Вітер буде північно-західним з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура уночі 11-16°, вдень 22-27°.

5 - 6 липня в столиці й області утримається нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. Температура вночі буде 11-16°, удень 21-27°.