Ющенко дав свідчення Генпрокуратурі про своє отруєння

Харків. 23 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО 22 липня дав Генеральній прокуратурі свідчення у справі щодо свого отруєння.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що у справі про його отруєння буде "багато нових і дивних" обставин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам біля Генеральної прокуратури, куди прийшов давати свідчення у справі про своє отруєння.

В.ЮЩЕНКО сказав, що своєю присутністю у Генеральній прокуратурі хоче показати, що він надзвичайно зацікавлений у тому, щоб розслідування у цій справі якомога швидше завершилось.

«Я знаю, що останнім часом прокуратура по цій справі працює дуже активно і не 10, не 20 годин на день. Я думаю, що ми будемо свідками логічного завершення справи», - сказав Президент.

Він підкреслив, що як потерпілий готовий надати будь-які дані, які будуть потрібні Генпрокуратурі.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що знає певну інформацію про хід розслідування справи, але не хотів би її сьогодні афішувати, щоб не зашкодити слідству.

Відповідаючи на запитання, чому три роки його не викликали для надання свідчень, чи можна це розцінювати як саботаж Генпрокуратури, В.ЮЩЕНКО нагадав, що перші свідчення у нього як у потерпілого були взяті ще у 2005 році.

«Я думаю, що це питання варто адресувати самій прокуратурі. Я одне хочу сказати, що всі моменти, коли моя присутність була необхідна... я зі свого боку забезпечую свою пунктуальну присутність», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що у 2005 році було допитано не одну сотню людей у справі про його отруєння, «і не дві, і не три, і не чотири». «Я не хочу знову говорити про деталі, це, можливо, та частина роботи, яка не є показовою, але формує стратегію і тактику роботи. Я одне можу сказати, що та робота, яка ведеться зараз, вона ведеться, на мій погляд, дуже професійно, дуже активно», - сказав Президент, висловивши думку, що якби з цього починала працювати Генпрокуратура три з половиною роки тому, то слідство було б набагато ближче до результату.

Водночас В.ЮЩЕНКО відмовився прогнозувати, коли слідство може бути завершено, лише вчергове повторивши, що він зацікавлений, щоб це було зроблено якомога швидше. «Все, що в моїх силах як потерпілого, я зроблю», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Коментуючи на прохання журналістів інформацію, що екс-заступник голови СБУ Володимир САЦЮК отримав громадянство Росії, В.ЮЩЕНКО відповів: «Вони всі будуть громадянами Росії». При цьому він додав, що потрібно дочекатись завершення слідства, і «я переконаний, що по тих матеріалах, якими володіє Генеральна прокуратура, ви отримаєте дуже багато нових, дивних для громадян України (обставин – УНІАН), і будуть речі дуже неприємні щодо певних людей, які відстоювали, як здавалось, або повинні були відстоювати національні інтереси України».

Довідка УНІАН. В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у Президенти України, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.