Зміни в керівництві міліції

Харків. 30 липня. УНІАН. В керівництві Головного управління МВС України в Харківській області відбулися зміни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції,

після представлення колективу нового начальника ГУ МВСУ в Харківській області генерал-лейтенанта міліції Віктора РАЗВАДОВСЬКОГОЮ заступник міністра внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Олександр САВЧЕНКО оприлюднив накази міністра про нові призначення.

Згідно з наказом міністра на посаду першого заступника начальника ГУ МВСУ в Харківській області – керівника кримінальної міліції (відтепер ці посади об’єднані) призначено полковника міліції Валентина ФЕСЮНІНА.

Посаду керівника Управління боротьби з організованою злочинністю обійняв полковник міліції Володимир ФРОЛОВ.

Виступаючи на нараді, В.РАЗВАДОВСЬКИЙ запевнив усіх присутніх у готовності й надалі розвивати кращі професійні традиції міліції Харківщини та зміцнювати довіру громадян до органів внутрішніх справ. Першим кроком зближення міліції та населення мають стати «Дні відкритих дверей» - саме так облуправління внутрішніх справ планує знайомити громадськість з роботою усіх підрозділів міліції. Такі заходи запропоновано проводити усім райвідділам міліції міста й області. Вперше Головне управління МВС України в Харківській області відкриє двері для усіх бажаючих вже наприкінці цього тижня, повідомив генерал.

Говорячи про кадрові питання, В. РАЗВАДОВСЬКИЙ запевнив, що має намір оцінювати роботу підлеглих, виходячи виключно з їхніх професійних властивостей.