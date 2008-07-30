Тарифи на воду переглянуть
17:06, 30 липня 2008Харьків
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Поінформував Кадигроб
Харків. 30 липня. УНІАН. Тариф на воду для всіх груп споживачів буде переглянутий.
Про це повідомив журналістів директор КП «ВТП «Вода» Сергій КАДИГРОБ.
Він відзначив, що сьогодні реальна собівартість води не відповідає існуючим розцінкам, і це торкається всіх груп споживачів.
На даному етапі, підприємство розробило нові розцінки, вони вже узгоджені з державною інспекцією по контролю за цінами.
Подальший процес узгодження нових тарифів може тривати 1,5 місяці. С.КАДИГРОБ підкреслив, що для населення тариф залишиться колишнім – різницю між старою та новою ціною доплачуватиме підприємству міський бюджет.
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