Олімпійці Харківщини отримають додаткові премії

Харків. 4 серпня. УНІАН. Влада Харківщини визначила розмір грошових премій для харків`ян, які завоюють медалі на Олімпіаді у Пекіні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів начальник управління фізичної культури та спорту Харківської облдержадміністрації Василь ЖДАНОВ.

Він зазначив, що у складі Національної Олімпійської збірної України делегація Харкова є однією з найчисельніших і нараховує 35 спортсменів.

За словами В.ЖДАНОВА, високі шанси завоювати медалі мають харківські олімпійці, які братимуть участь у змаганнях із вільної боротьби, стрільби з лука, спортивної гімнастики, академічного веслування, тенісу й фехтування.

Представник ОДА повідомив, що золотий призер Олімпіади отримає від місцевої влади 10 тис. грн, срібний - 8 тис. грн, а бронзовий - 6 тис. грн.

*** На літній Олімпіаді 2004 року четверо харківських спортсменів стали чемпіонами і призерами змагань.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Кабінет міністрів України збільшив грошові премії олімпійцям. Зокрема, виплати за отриману золоту медаль збільшено із 500 тис. грн. до 700 тис. грн., за срібну медаль - з 350 тис. грн. до 500 тис. грн., бронзову медаль – з 250 тис. грн. до 350 тис. грн.