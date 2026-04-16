Україну очікує масове закриття молочних ферм: експертка оцінила масштаби кризи

В Україні вже відбувається поступове скорочення поголів’я корів, паралельно зростає експорт великої рогатої худоби за кордон. Молочні ферми працюють собі в збиток і почнуть масово закриватися ближче до літа, причому восени ситуація в галузі може стати критичною.

Про це в розмові з УНІАН повідомила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

"Масове скорочення поголів’я та закриття ферм ми побачимо не раніше травня-червня, коли будуть закінчуватися корми 2025 року. При такій високій вартості польових робіт 2026 року фермери приймуть рішення не сіяти кормові культури, а скорочувати поголів’я", – каже УНІАН Жупінас.

Відео дня

Поки що значного скорочення молочних ферм не відбулося, оскільки молочарі продовжують використовувати старі запаси кормів.

"Станом на зараз стан справ в галузі залишається таким же, як і в кінці лютого, до початку війни в Ірані. Але до осені ситуація з виробництвом молока може стати критичною", – зазначає експертка.

Ефект здорожчання енергоносіїв та добрив через війну Трампа на Близькому Сході молочарі відчують приблизно за місяць.

"Якщо вже при нинішній ціні кормів, які вирощували, коли дизель був вдвічі дешевшим, і добрива були набагато дешевшими – ціна на молоко від ферм не покриває собівартість його виробництва. Вона виросте на 20-25%, як мінімум", – прогнозує Жупінас.

Більшість фермерів будуть приймати рішення, чи ризикувати й залишатися в цьому бізнесі в очікуванні кращих цін на свою продукцію, чи виходити з нього, каже фахівчиня.

"Ринок готової продукції нам не показує відновлення. Молокопереробні заводи будуть не готові купувати молоко з ще більш високою собівартістю, бо ціни на готову продукцію залишаються низькими через перевиробництво молока в Європі, США", – констатує вона.

Молочна промисловість України – головні новини

Незадовго до початку війни в Ірані Олена Жупінас в розмові з УНІАН прогнозувала, що внаслідок кризи молочної галузі Україна може втратити до 20% молочних ферм.

Фермери вже кілька місяців змушені працювати собі в збиток – молокопереробні заводи пропонують закупівельні ціни на їхню продукцію нижче собівартості. За очікуваннями, криза затягнеться до осені.

