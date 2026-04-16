Війна до перемоги чи мирні переговори: соціолог розповів, чого хочуть українці

В українському суспільстві спостерігається запит до пошуку шляхів припинення хоча б бойової фази війни шляхом переговорів, бо українці відчувають втому від війни.

Серед українців сьогодні більше тих, хто виступає за мирні переговори, аніж прихильників продовження війни до повної перемоги. Про це соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович сказав під час брифінгу.

За його словами, чим більше тема переговорів присутня в інформаційному просторі, тим більше громадян мають сподівання щодо них.

"Тільки близько 60% українців кажуть, що найкращим шляхом вирішення питання війни в Україні – є пошук компромісу на переговорах. Звичайно, із залученням міжнародного товариства, партнерів", - сказав Антипович.

При цьому, він розповів, який відсоток українців відстоює відвоювання українських територій, нині окупованих Росією.

"Близько третини говорять, що потрібно вже або відвоювати всі наші кордони, або відвоювати кордони, які у нас були до 2022 року", - повідомив соціолог.

Разом з тим, за його словами, коли у респондентів запитують: "як буде" або "в що вони вірять", тоді у відповідях починаються дуже великі різниці.

"Тому що, з одного боку, виграти чи перемогти Росію – українець розуміє, що дійди до Кремля не вийде, Росія не зникне. Навіть якщо ми відвоюємо усі свої кордони, то чи закінчилась війна і чи отримали ми перемогу, якщо росіяни не були покарані? Справедливість і правосуддя. Чи є це перемогою? Тут починається дуже багато різних моментів", - відзначив соціолог.

Проте, за його словами, українці вітають можливість переговорного процесу.

"Є сподівання на те, що хай ми не закінчимо війну, але зупинимо активну бойову фазу шляхом переговорів. Українці відчувають втому від війни. Вони про це прямо говорять. І саме це і спонукає, що давайте домовлятися, щоби зупинитися на явній ліній фронту", - підкреслив соціолог.

Він додав, що обміни якимись територіями, вимоги про російську мову чи відмову від НАТО – це все "якась дурня", яку українці не дуже сприймають, але на щось готові закрити очі.

"Єдине, на що не готові закривати очі, - це на втрату території і на європейське майбутнє. Відмова від Європейського Союзу – це точно не сприймається як певний компроміс з росіянами на переговорах", - наголосив Антипович.

Мирні переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна свідомо не розголошує деталі неофіційних контактів із російською стороною, оскільки це може послабити переговорні позиції Києва.

Як відзначає Буданов, він бачить прогрес у напрямку можливої мирної угоди з Кремлем, наголошуючи, що вирішення війни може не затягнутися надовго.

