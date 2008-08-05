У 14 регіонах зібрано понад 1 млн. тонн зерна

Київ. 5 серпня. УНІАН. У 14 регіонах України вже зібрали понад 1 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на розширеній нараді з аграріями з питань розвитку агропромислового комплексу країни.

« Це Одеська та Дніпропетровська області, які зібрали відповідно 3,4 і 3 млн. тонн зернових; Запорізька, ХАРКІВська, Миколаївська – від 2,4 до 2,8 млн. тонн; Кіровоградська і Херсонська – близько 2 млн. тонн; Полтавська, АР Крим, Черкаська та Донецька – до 1,8 млн. тонн; Київська, Вінницька, Луганська – від 1,2 до 1,3 млн. тонн », - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що цього року сільгосппідприємства домоглися рекордної за всі роки незалежності врожайності – на рівні 34,1 центнера з гектара.

« Такі результати свідчать про те, що праця хліборобів і селян сьогодні є настільки ефективною, що ми вже можемо досягати таких прекрасних результатів », - сказала прем’єр.