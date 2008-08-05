Харківщина відправить в Калуш медикаменти і одяг

Харківщина відправить Калуському району Івано-Франківської області партію медикаментів і одягу.

Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор ТЕРЕХОВ, підприємства Харківщини відгукнулися на заклик керівництва області допомогти постраждалим в результаті стихійного лиха на Західній Україні.

Завдяки спонсорській підтримці вдалося купити медикаменти (в першу чергу, вітамін С і протигрипозні препарати) на 102,5 тис. грн. і одяг на загальну суму 114 тис. грн. (58 тис. грн. - легкий, 56 тис. грн. - теплий).

За словами заступника голови облдержадміністрації, зараз медикаменти і одяг перевозяться на склади Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації і вже найближчим часом будуть відправлені до Калуші.

Від імені облдержадміністрації І.ТЕРЕХОВ подякував всім, хто вніс посильний внесок в допомогу постраждалим в результаті повені.