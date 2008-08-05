МВС викрило хабарників у двох університетах Харкова

Київ. 5 серпня. УНІАН. МВС викрило факти хабарництва у двох університетах Харкова

Про це повідомляє офіційний сайт МВС.

Зокрема, хабарників викрито у Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури та Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

В цілому в Україні у результаті вжитих заходів органами внутрішніх справ цього року викрито 485 злочинів у системі освіти, серед яких 386 (80%) службових злочинів, у т.ч. 200 фактів хабарництва та 91 - розкрадання майна шляхом зловживання службовим становищем. До кримінальної відповідальності притягається 121 особа, у тому числі 29 керівників та 24 інших службових осіб навчальних закладів. До суду направлено 128 кримінальних справ по 332 злочинам зі збитками 2,9 млн. грн.

Найбільше викрито у цій сфері злочинів в Луганській (59), Донецькій (57), Одеській (51), Дніпропетровській (33), Миколаївській (33) та Полтавській (27) областях.

Основним видом злочину, що найчастіше фіксується на об`єктах системи освіти, залишається хабарництво з боку службових осіб закладів освіти під час здачі іспитів та заліків.