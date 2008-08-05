Делегація Харкова відбула на день Бєлгорода

13:57, 05 серпня 2008
Харьків
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Міста-побратима

Харків. 5 серпня. УНІАН.  Делегація Харкова на чолі з першим заступником міського голови Олександром Кривцовим відбула до міста- побратима Бєлгород (Росія), де візьме участь у торжествах з нагоди Дня Бєлгорода й 65- й річниці звільнення міста від німецько-фашистських загарбників. Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міськради.

З цією метою до сусіднього російського міста відправилась й делегація Харківського обласного Комітету Міжнародного Українського Союзу ветеранів війни. Харків’яни зустрінуться з головою адміністрації Бєлгорода Василем Потрясаєвим, бєлгородськими ветеранами Великої Вітчизняної війни. Вони покладуть квіти на меморіалі "Вічний вогонь", відвідають меморіальний комплекс "Курська битва".

 

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