Чи переможуть харків’яни німецький «Вердер Бремен»?

Київ. 5 серпня. УНІАН. Вчора переможці дитячого футбольного змагання «Турнір 1000 команд» сезону 2007 – 2008 р. - найкрупнішого регіонального дитячого футбольного змагання в Європі - відправилися до Німеччини для проведення товариських матчів з ровесниками з німецького клубу.

Про це УНІАН повідомили у Фонді Олександра Фельдмана.

Цього року до Німеччини поїхала команда хлопчиків з Купянська і команди дівчаток з Коломацького району Харківської області. Програма поїздки включає, окрім товариських матчів, відвідини аквапарку у Бремені, парку розваг «Зольтау» та Берлінського зоопарку. По дорозі назад плануються знайомство з визначними пам`ятками Кракова.

Товариський матч юних футболістів запланований на 7 серпня – це буде гра з однолітками з відомого німецького клубу «Вердер Бремен» (Sportverein Werder Bremen).

Щорічні поїздки переможців «Турніру 1000 команд» за кордон вже стали традицією. Переможці перших трьох Турнірів (команди з р. Купянська і с. Шаровки Валковського району) їздили до Англії, на «батьківщину футболу», де зустрічалися з однолітками з клубів «Челси», «Фулхем», «Лідс». Літом 2004 року подібні зустрічі закінчилися сенсаційними перемогами над командами «Челси» (4:2) і «Лідс» (4:1). А в 2007 році переможці «Турніру тисячі команд» школярі з Купянська з рахунком 3:1 обіграли юних футболістів із знаменитої «Боруссиі Дортмунд».

Довідка УНІАН: «Турнір тисячі команд» — це щорічні регіональні дитячі змагання по футболу. Щороку під час зимових канікул, в турнірі беруть участь більш ніж 80 тис. дітей Харківської області. За весь час існування турніру, в змаганні взяли участь більше 1 млн. дітей. По визнанню UEFA, турнір є найкрупнішим регіональним дитячим футбольним змаганням в Європі. У 2008 році під час засідання Виконкому UEFA одержала п`ятизірковий статус в рамках Хартії масового футболу. У 2008 році Федерація футболу України внесла "Турнір 1000 команд" в свій офіційний календар ігор і нагородила фонд Олександра Фельдмана дипломом "За значний внесок у розвиток масового футболу". Саме тоді під час засідання Виконкому UEFA Україна одержала п`ятизірковий статус в рамках Хартії масового футболу, у тому числі і за харківський «Турнір 1000 команд».