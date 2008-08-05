Харків одержав більше 150 млн. дол. інвестицій

У першому кварталі цього року до Харкова інвестори вклали в два рази більше, ніж минулого року за такий же період.

Як повідомляє офіційний сайт міськвиконкому з посиланням на заступника директора Департаменту - начальника відділу зовнішньоекономічної політики і інформації Олексія Поникаровського, в першому кварталі 2008 року в економіку Харкова вкладено 151,8 млн. дол. прямих іноземних інвестицій.

Ця сума в 2,2 разу перевищує об`єми інвестицій, одержані містом в 2007 році. Інвестиції, в основному, приходять до міста з країн ЄС.