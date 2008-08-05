Харків вимагає від «Нафтогазу» фінансування соціальних проектів

Харків. 5 серпня. УНІАН. Харківська обласна рада не розглядатиме питань, пов`язаних з діяльністю в регіоні НАК «Нафтогаз України».

Про це заявив на засіданні президії Харківської обласної ради під час обговорення порядку денного наступної сесії її голова Василь САЛИГІН, повідомили УНІАН у прес-служба облради.

Прес-служба наводить слова В.САЛИГІНА, який проінформував що, НАК «Нафтогаз України» не в повному обсязі виконала зобов`язання 2006-2007 рр. На фінансування будівництва газопроводів та об’єктів соціально-культурного призначення Харківщина не отримала 37 млн. грн. НАК «Нафтогаз України» до цього часу не уклала новий соціальний договір з Харківською областю на 2008 р., проект якого передбачає виділення 20 млн. грн. на будівництво й реконструкцію об`єктів соціальної сфери, модернізації енергетичної інфраструктури регіону.

Довідка УНІАН. Харківська облдержадміністрація і НАК "Нафтогаз України" щороку укладали угоди про співробітництво. Документи визначали обсяг участі підприємств НАК "Нафтагаз України" у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів регіону, де отримується 40% природного газу вітчизняного видобутку. Зі свого боку влада Харківської області зобов`язувалася забезпечувати дочірні підприємства і товариства НАК «Нафтогаз України» земельними ділянками для будівництва та реконструкції об`єктів паливно-енергетичного комплексу, в тому числі давати згоду на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Вирішення цих питань віднесено до компетенції обласної Ради народних депутатів.